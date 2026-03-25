Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfallverursacher gesucht

Hamm-Uentrop (ots)

Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte am Dienstag, 24. März, zwischen 16.45 Uhr und 17.50 Uhr einen Opel Corsa. Der Wagen, der auf dem Alten Uentroper Weg auf Höhe der Bussardstraße parkte, wies diverse Lackkratzer auf. Der entstandene Schaden wird auf rund 2.500 Euro geschätzt.

Hinweise zum Unfallflüchtigen nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

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