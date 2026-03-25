POL-HAM: Unfallverursacher gesucht
Hamm-Uentrop (ots)
Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte am Dienstag, 24. März, zwischen 16.45 Uhr und 17.50 Uhr einen Opel Corsa. Der Wagen, der auf dem Alten Uentroper Weg auf Höhe der Bussardstraße parkte, wies diverse Lackkratzer auf. Der entstandene Schaden wird auf rund 2.500 Euro geschätzt.
Hinweise zum Unfallflüchtigen nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell