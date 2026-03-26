Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Diebstahl einer Rüttelplatte

Hamm-Pelkum (ots)

Am frühen Mittwochmorgen, 25. März, haben Unbekannte von der Ladefläche eines an der Kamener Straße geparkten Daimler-Benz Sprinters eine Rüttelplatte entwendet.

Die Rüttelplatte war mit einem Spanngurt auf der offenen Ladefläche gesichert. Die Täter entfernten den Spanngurt und luden die Rüttelplatte mit vermutlich erheblichem Kraftaufwand in einen weißen Transporter, mit dem sie vor Ort waren.

Laut Zeugenaussagen handelte es sich bei den Tätern um drei Männer. Einer der Männer hatte helle Haare und trug eine schwarze Jacke sowie eine graue Hose. Der zweite Täter hatte dunkle Haare und trug zur Tatzeit eine graue Jacke und eine blaue Hose. Zu dem dritten Mann liegt keine weitere Beschreibung vor.

Hinweise zu den Tätern oder dem Täterfahrzeug nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder der E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (rv)

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