Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zeugenaufruf nach brennenden Autos am Irisweg

Hamm-Heessen (ots)

Nach dem Brand zweier Fahrzeuge auf einem Parkplatz am Irisweg in Hamm in der Nacht zum Samstag, 21. März, gegen 1.55 Uhr, bittet die Polizei um weitere Hinweise und Zeugen. Neben den beiden in Vollbrand geratenen Fahrzeugen wurden durch die entstandene Hitzeentwicklung noch drei weitere Fahrzeuge beschädigt.

Ein Brandsachverständiger bestätigte nun den Anfangsverdacht der Brandstiftung.

Die Polizei fragt: Wer hat sich vor oder nach der Tat in der Nähe aufgehalten oder verdächtige Personen beobachtet?

Hinweise zu der Brandstiftung nimmt die Polizei Hamm unter der E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de oder unter der Telefonnummer 02381 916-3102 entgegen.

Hier geht es zur ursprünglichen Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65844/6240369 (rv)

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