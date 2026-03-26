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POL-HAM: Grundsteinlegung für das Regionale Trainingszentrum Münsterland (RTZ) in Nottuln - zukunftsweisende Trainingsinfrastruktur für die Polizei-Ausbildung von morgen

POL-HAM: Grundsteinlegung für das Regionale Trainingszentrum Münsterland (RTZ) in Nottuln - zukunftsweisende Trainingsinfrastruktur für die Polizei-Ausbildung von morgen
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Nottuln (ots)

Am Mittwoch (25.03.) hat auf dem Baugelände in Nottuln die feierliche Grundsteinlegung stattgefunden - ein wichtiger Meilenstein für den Bau des Regionalen Trainingszentrums für die Polizei im Münsterland (RTZ Münsterland). Mit dem RTZ entsteht eine nagelneue Trainingsstätte mit modernster Trainingsinfrastruktur für die Polizei der Region. Polizistinnen und Polizisten aus Münster, Hamm, Borken, Coesfeld, Steinfurt und Warendorf werden hier künftig unter realitätsnahen Bedingungen trainieren können. "Unsere Polizistinnen und Polizisten treten jeden Tag für unsere freiheitliche demokratische Grundordnung ein und riskieren dabei auch ihre Gesundheit. Mit dem regionalen Trainingszentrum schaffen wir optimale Bedingungen, sie auf alle denkbaren Szenarien vorzubereiten", erläuterte der Minister des Innern, Herbert Reul. "Auf Streife fährt die Gefahr immer mit. Denn nicht nur Extremsituationen, auch Routine-Einsätze können lebensgefährlich werden. Für solche Situationen müssen unsere Polizistinnen und Polizisten bestmöglich trainieren. Hier in Nottuln schaffen wir einen Fortbildungsort, der optimale Bedingungen bietet, um unsere Einsatzkräfte bestmöglich vorzubereiten."

An der symbolischen Zeremonie nahmen neben dem Minister Münsters Polizeipräsidentin Alexandra Dorndorf, Dr. Olaf Gericke, Sprecher der Landräte und Präsident des Landkreistages Nordrhein-Westfalen, Dr. Christian Schulze Pellengahr, Landrat Coesfeld sowie - als Vertreter des Bauherrn - Michael Mertmann, Vorsitzender der Geschäftsführung der BRAWO RE Holding GmbH und Generalbevollmächtigter der Bauherrin Volksbank BRAWO eG, und Philipp Jouck, Geschäftsführer der BRAWO RE Development Münster GmbH, teil. Die Grundsteinlegung markierte den offiziellen Start der Hochbauphase des Projekts.

Bau im Zeitplan

Vorgesehen sind fünf spezielle Trainingsgebäude mit circa 10.000 Quadratmetern Trainingsfläche für Einsatzszenarien in urbanen Räumen, moderne Schießtrainingseinrichtungen sowie weitere Übungsflächen für taktische Einsatzlagen. Das Trainingszentrum wird künftig von den Polizeibehörden der Region zusammen genutzt und stellt einen wichtigen Baustein für die Aus- und Fortbildung der Einsatzkräfte dar. Ziel ist es, komplexe Einsatzsituationen möglichst realitätsnah zu simulieren und so die Handlungssicherheit der Beamtinnen und Beamten weiter zu stärken. Die Fertigstellung und Inbetriebnahme des Trainingszentrums sind derzeit für Sommer 2027 vorgesehen. Das Vorhaben befindet sich im Zeitplan. Die Grundsteinlegung würdigt die enge Zusammenarbeit aller Projektbeteiligten - von den involvierten Behörden über die Planungsbüros bis hin zu den ausführenden Bauunternehmen - und setzt ein sichtbares Zeichen für den Fortschritt dieses wichtigen Infrastrukturprojekts im Münsterland.

Ein entscheidender Schritt für die bauliche Umsetzung

Seit Baubeginn im Herbst 2025 konnten bereits umfangreiche vorbereitende Arbeiten abgeschlossen werden, darunter der Bau eines Linksabbiegers, umfangreiche Erdbewegungen auf dem Gelände sowie erste Fundamentarbeiten. Mit der Grundsteinlegung auf dem 33.000 Quadratmeter großen Grundstück zwischen A 43 und L 844 beginnt nun sichtbar der nächste Bauabschnitt für die Gebäude des künftigen Trainingszentrums. BRAWO Real Estate über die Bauherrenvertreterin BRAWO RE Development Münster GmbH und die WWB Weser-Wohnbau Holding GmbH & Co. KG als beauftragte Projektsteuerin treiben das Vorhaben gemeinsam mit den beteiligten Polizeibehörden des Münsterlandes weiter voran. "Die Grundsteinlegung markiert einen entscheidenden Schritt für die bauliche Umsetzung dieses Projekts. Nach den intensiven Vorarbeiten beginnt nun der sichtbare Aufbau der Gebäude. Gemeinsam mit unseren Planungspartnern und den ausführenden Unternehmen schaffen wir hier eine moderne und funktionale Trainingsinfrastruktur, die den Anforderungen eines zeitgemäßen Polizeitrainings gerecht wird", sagt Michael Mertmann von der BRAWO Real Estate/Volksbank BRAWO.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

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