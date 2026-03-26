PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Betrug abgewendet - Senioren handeln vorbildlich

Hamm (ots)

Am Mittwoch, 25. März, haben drei Senioren aus Hamm vorbildlich reagiert und mehrere Betrugsversuche abgewehrt.

Zunächst versuchten Betrüger, eine 83-jährige Frau zu täuschen, indem sie sich am Telefon als Polizisten ausgaben. Zuerst gaben sie vor, ihre schwer verletzte Tochter am Telefon zu haben. Danach führte ein angeblicher "Polizeibeamter" das Gespräch fort und fragte, ob die Seniorin allein zu Hause sei. Als sie dies verneinte, legten die Betrüger auf, ohne eine Geldforderung zu stellen.

Kurz darauf erhielt ein 75-jähriger Mann einen Anruf von seiner "Tochter" und einem angeblichen Polizisten. Die Betrüger forderten 88.000 Euro, weil seine Tochter einen Autounfall verursacht und eine Person getötet habe. Der Senior erkannte die falsche Stimme seiner Tochter und beendete das Gespräch.

Beim dritten Vorfall rief ein angeblicher Arzt eine 82-jährige Frau gleich viermal an. Er verlangte 175.000 Euro, um eine lebenswichtige Spritze aus der Schweiz für ihre Tochter zu besorgen. Die Seniorin durchschaute den Betrugsversuch und legte sofort auf.

Die Polizei Hamm warnt in diesem Zusammenhang erneut vor solchen Maschen:

   - Beenden Sie Telefongespräche sofort, wenn Sie sich unsicher 
     fühlen.
   - Informieren Sie im Zweifel immer die Polizei unter 110.
   - Geben Sie niemals persönliche Daten oder Geld an Fremde weiter.
   - Sprechen Sie mit Familie, Freunden und Nachbarn über die 
     häufigen Betrugsversuche.
   - Sensibilisieren Sie insbesondere ihre Angehörigen darin, 
     misstrauisch bei plötzlichen Geldforderungen am Telefon zu sein.

Dank des aufmerksamen Verhaltens der Betroffenen konnten die Betrüger keinen Schaden anrichten. Die Polizei Hamm appelliert: Bleiben Sie wachsam - Ihre Vorsicht schützt Sie und Ihre Angehörigen. (bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Alle Meldungen Alle
  • 26.03.2026 – 07:36

    POL-HAM: 14-Jährige auf Parkplatz leicht verletzt

    Hamm-Herringen (ots) - Auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarkts an der Quellenstraße verletzte sich am Mittwochabend, 25. März, ein 14-jähriges Mädchen aus Hamm leicht. Sie musste zur weiteren Behandlung in ein Hammer Krankenhaus gebracht werden. Gegen 19.25 Uhr befuhr die 14-jährige Hammerin mit ihrem Fahrrad den Parkplatz in westliche Richtung. Zur gleichen Zeit fuhr ein 36-jähriger Hammer mit seinem Audi ...

    mehr
  • 26.03.2026 – 07:33

    POL-HAM: Diebstahl einer Rüttelplatte

    Hamm-Pelkum (ots) - Am frühen Mittwochmorgen, 25. März, haben Unbekannte von der Ladefläche eines an der Kamener Straße geparkten Daimler-Benz Sprinters eine Rüttelplatte entwendet. Die Rüttelplatte war mit einem Spanngurt auf der offenen Ladefläche gesichert. Die Täter entfernten den Spanngurt und luden die Rüttelplatte mit vermutlich erheblichem Kraftaufwand in einen weißen Transporter, mit dem sie vor Ort ...

    mehr
  • 25.03.2026 – 15:14

    POL-HAM: Zeugenaufruf nach brennenden Autos am Irisweg

    Hamm-Heessen (ots) - Nach dem Brand zweier Fahrzeuge auf einem Parkplatz am Irisweg in Hamm in der Nacht zum Samstag, 21. März, gegen 1.55 Uhr, bittet die Polizei um weitere Hinweise und Zeugen. Neben den beiden in Vollbrand geratenen Fahrzeugen wurden durch die entstandene Hitzeentwicklung noch drei weitere Fahrzeuge beschädigt. Ein Brandsachverständiger bestätigte nun den Anfangsverdacht der Brandstiftung. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren