Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Betrug abgewendet - Senioren handeln vorbildlich

Hamm (ots)

Am Mittwoch, 25. März, haben drei Senioren aus Hamm vorbildlich reagiert und mehrere Betrugsversuche abgewehrt.

Zunächst versuchten Betrüger, eine 83-jährige Frau zu täuschen, indem sie sich am Telefon als Polizisten ausgaben. Zuerst gaben sie vor, ihre schwer verletzte Tochter am Telefon zu haben. Danach führte ein angeblicher "Polizeibeamter" das Gespräch fort und fragte, ob die Seniorin allein zu Hause sei. Als sie dies verneinte, legten die Betrüger auf, ohne eine Geldforderung zu stellen.

Kurz darauf erhielt ein 75-jähriger Mann einen Anruf von seiner "Tochter" und einem angeblichen Polizisten. Die Betrüger forderten 88.000 Euro, weil seine Tochter einen Autounfall verursacht und eine Person getötet habe. Der Senior erkannte die falsche Stimme seiner Tochter und beendete das Gespräch.

Beim dritten Vorfall rief ein angeblicher Arzt eine 82-jährige Frau gleich viermal an. Er verlangte 175.000 Euro, um eine lebenswichtige Spritze aus der Schweiz für ihre Tochter zu besorgen. Die Seniorin durchschaute den Betrugsversuch und legte sofort auf.

Die Polizei Hamm warnt in diesem Zusammenhang erneut vor solchen Maschen:

- Beenden Sie Telefongespräche sofort, wenn Sie sich unsicher fühlen. - Informieren Sie im Zweifel immer die Polizei unter 110. - Geben Sie niemals persönliche Daten oder Geld an Fremde weiter. - Sprechen Sie mit Familie, Freunden und Nachbarn über die häufigen Betrugsversuche. - Sensibilisieren Sie insbesondere ihre Angehörigen darin, misstrauisch bei plötzlichen Geldforderungen am Telefon zu sein.

Dank des aufmerksamen Verhaltens der Betroffenen konnten die Betrüger keinen Schaden anrichten. Die Polizei Hamm appelliert: Bleiben Sie wachsam - Ihre Vorsicht schützt Sie und Ihre Angehörigen. (bf)

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