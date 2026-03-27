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Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Elektrogeräte aus Auflieger auf Autobahnraststätte entwendet

Hamm-Rhynern (ots)

In der Nacht zu Freitag, 27. März, brachen unbekannte Täter an der Autobahnraststätte Rhynern-Süd an der A2 zwischen 23.30 Uhr und 2.50 Uhr einen Auflieger eines Lkw auf.

Die Diebe entwendeten diverse Elektrogeräte von dem Auflieger. Ein 34-jähriger Lkw-Fahrer stellte in der Nacht fest, dass der Auflieger aufgebrochen und die Ladung entwendet worden war und alarmierte die Polizei.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 75.000 Euro.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (rv)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

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