Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Schwerer Verkehrsunfall - 77-Jährige tödlich verletzt

Schöningen (ots)

Jerxheim, B 244

26.03.2026, 09:44 Uhr

Am heutigen Vormittag kam es auf der B 244 zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen Jerxheim und Dedeleben. Eine 77-Jährige wurde dabei tödlich verletzt.

Nach bisherigem polizeilichem Ermittlungsstand kam es zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Opel Combo und einem Jeep. Die 77-jährige Opel-Fahrerin wurde dabei so schwer verletzt, dass sie ihren Verletzungen in einem Krankenhaus erlegen ist. Ihr 69-jähriger Beifahrer wurde schwer verletzt. Der 75-jährige Jeep-Fahrer wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Die B 244 wurde während der Verkehrsunfallaufnahme vollständig gesperrt. Die Ermittlungen dauern an.

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