Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Fahrzeugführer übersieht Fußgänger - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Heinrich-Nordhoff-Straße

23.03.2026, 22:50 Uhr

Am 23.03.2026, gegen 22:50 Uhr, ereignete sich auf der Heinrich-Nordhoff-Straße, auf Höhe der Tunnel Schänke, ein Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte ein 44-jähriger Autofahrer vom Parkplatz Hauptbahnhof P2 nach links auf die Heinrich-Nordhoff-Straße einzubiegen. Dabei übersah er einen von links kommenden, 47-jährigen Fußgänger auf dem Gehweg. Es kam zu einem Zusammenstoß. In der Folge stürzte der Fußgänger zu Boden und erlitt schwere Verletzungen. Sowohl der Autofahrer als auch Passanten leisteten Erste Hilfe und riefen einen Rettungswagen. Der Fußgänger wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

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