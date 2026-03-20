Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Sexualdelikt vor 30 Jahren - Öffentlichkeitsfahndung mit Phantomzeichnung

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Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, 20.03.2026

Wolfsburg, Wohltberg, Danziger Straße

27.08.1995, vormittags

Durch einen unbekannten Täter kam es Ende August 1995 auf einer Schultoilette im Stadtteil Wohltberg zu einem schweren sexuellen Missbrauch eines damals 8 Jahre alten Jungen. Die Tat wurde Ende vergangenen Jahres bei der Polizei zur Anzeige gebracht. Bisherige Ermittlungen führten nicht zur Ermittlung des Täters. Nun erging ein richterlicher Beschluss für eine Öffentlichkeitsfahndung.

Der Täter soll zur Tatzeit etwa 35 bis 40 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 Meter groß und leicht übergewichtig gewesen sein. Er hatte mittellange, blond-bräunliche Haare, einen Drei-Tage-Bart und ein ungepflegtes Erscheinungsbild. Er sprach akzentfreies hochdeutsch. Bekleidet war der Täter mit einem gemusterten Wollpullover mit rundem Ausschnitt, einer weiten Jeans und Slippern mit Schnürsenkeln.

Zeugen, die Hinweis zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich beim 1. Fachkommissariat in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

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