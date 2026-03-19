Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Brennender Motorroller - Polizei sucht Zeugen

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Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Laagberg, Masurenweg

16.03.2026, 20.27 Uhr

Am Montagabend wurde ein Motorroller auf einem Schulhof im Masurenweg in Brand gesetzt. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden.

Zeugen verständigten gegen 20.27 Uhr die Feuerwehr, nachdem sie den brennenden Motorroller entdeckt hatten. Trotz der schnell eingeleiteten Löscharbeiten brannte das Zweirad vollständig aus.

Hinweise auf den Eigentümer des Fahrzeugs und auf den Hersteller konnten bisher nicht erlangt werden.

Die näheren Umstände zu der Tat sind bisher nicht bekannt.

Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die Hinweise auf das Tatgeschehen oder zu dem Eigentümer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

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