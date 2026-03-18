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Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Verdacht eines illegalen Kraftfahrzeugrennens - Führerscheine beschlagnahmt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Braunschweiger Straße

15.03.2026, 19:53 Uhr

Am Sonntagabend gegen 19:53 Uhr meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer der Polizei ein mutmaßliches illegales Kraftfahrzeugrennen zwischen einem BMW und einem Mercedes auf der Braunschweiger Straße stadteinwärts. Im Rahmen der Fahndung konnten die Einsatzkräfte die beschriebenen Fahrzeuge im Kreisverkehr der Straße "In den Allerwiesen" anhalten und kontrollieren.

Nach aktuellem Ermittlungsstand besteht der Verdacht, dass beide Fahrzeugführer (20 und 33 Jahre) mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs waren und ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen durchgeführt haben. Die Führerscheine beider Fahrer wurden beschlagnahmt. Bis zu einer gerichtlichen Entscheidung ist ihnen untersagt, Kraftfahrzeuge im öffentlichen Straßenverkehr zu führen.

Der Fahrer des Mercedes zeigte sich zudem uneinsichtig und verweigerte sowohl die Angabe seiner Personalien als auch die Aushändigung von Personaldokumenten. Auch die drei Mitfahrer verhielten sich entsprechend und kamen den polizeilichen Aufforderungen nicht nach. Gegen alle Insassen des Mercedes wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Melanie aus dem Bruch
Telefon: 05361-4646104
E-Mail: melanie-aus-dem.bruch@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

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