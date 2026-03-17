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Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Betrunkener E-Scooter-Fahrer - Blutprobe entnommen

Helmstedt (ots)

Helmstedt, Südstraße

16.03.2026, 17.38 Uhr

Am Montagnachmittag war ein 39 Jahre alter Mann alkoholisiert mit seinem E-Scooter in Helmstedt unterwegs. Nun erwartet ihn ein Strafverfahren.

Eine Streifenbesatzung befuhr gegen 17.38 Uhr die Südstraße in Richtung Gustav-Steinbrecher-Straße, als ihr ein E-Scooter auffiel, mit dem zwei Personen unterwegs waren.

Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten bei dem 39 Jahre alten Fahrer Atemalkoholgeruch. Ein freiwillig durchgeführter Alcotest ergab einen Wert von 1,29 Promille. Daraufhin wurde eine Blutprobe angeordnet, die im Krankenhaus in Helmstedt entnommen wurde.

Während der Blutentnahme passte der Mitfahrer auf den E-Scooter auf.

Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der 39-Jährige entlassen. Die Weiterfahrt mit dem E-Scooter wurde ihm untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Melanie aus dem Bruch
Telefon: 05361-4646104
E-Mail: melanie-aus-dem.bruch@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

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