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Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Wohnungseinbruch - Täter entkommen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Hansaplatz

14.03.2026, 21.00 Uhr bis 21.30 Uhr

Am Samstagabend kam es am Hansaplatz in Wolfsburg zu einem Wohnungseinbruch. Dabei entwendeten bislang unbekannte Täter Bargeld.

Der Mieter hielt sich gegen 21.00 Uhr zuletzt in seiner Wohnung im Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses auf. Als er gegen 21.30 Uhr in die Wohnung zurückkehren wollte, stellte er fest, dass sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu der Wohnung verschafft hatten.

Bei der anschließenden Nachschau bemerkte er, dass die Balkontür auf der Vorderseite des Hauses offenstand. In der Wohnung waren mehrere Räume durchwühlt. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Täter Bargeld und flüchteten anschließend über den Balkon in unbekannte Richtung.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Hansaplatzes gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Melanie aus dem Bruch
Telefon: 05361-4646104
E-Mail: melanie-aus-dem.bruch@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

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