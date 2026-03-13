PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Vorsfelde, Meinstraße

12.03.2026, 13.50 Uhr

Aus bisher unbekannter Ursache kam es am Donnerstagmittag zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 18-jährigen Fahrradfahrerin und einem 23 Jahre alten Motorradfahrer.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die 18-Jährige die Meinstraße in Richtung Schützenplatz. Der Kradfahrer fuhr in die gleiche Richtung. In Höhe eines Lebensmittelgeschäftes stießen beide zusammen. Die junge Frau wurde dabei schwer verletzt, der 23-Jährige zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Beide Beteilige wurden mit Rettungswagen ins Klinikum gefahren.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Vorsfelde unter der Telefonnummer 05363/80970 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Melanie aus dem Bruch
Telefon: 05361-4646104
E-Mail: melanie-aus-dem.bruch@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

