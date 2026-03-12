Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Pkw-Fahrer entzieht sich Polizeikontrolle - 29-Jähriger vorläufig festgenommen

Helmstedt (ots)

Helmstedt, Bundesstraße 244

12.03.2026, 01.00 Uhr

In der Nacht zu Donnerstag entzog sich ein 29 Jahre alter Pkw-Fahrer einer Polizeikontrolle und fuhr mit erhöhter Geschwindigkeit durch verschiedene Ortschaften. Personen wurden nicht verletzt. An dem Pkw und einem Streifenwagen entstanden Sachschäden in noch unbekannter Höhe.

Bei dem Befahren der Bundesstraße 244 in Richtung Helmstedt fiel einer Streifenbesatzung der vor ihnen fahrende Pritschenwagen auf. Eine Kennzeichenüberprüfung ergab, dass das Kennzeichen als gestohlen gemeldet worden war. Daraufhin entschlossen sich die Beamten in Höhe der Kreuzung Braunschweiger Tot Ecke B244, den Pkw-Fahrer anzuhalten.

Der Fahrer missachtete jedoch die deutlich erkennbaren Anhaltesignale und beschleunigte sein Fahrzeug. Unter teilweiser Nutzung des Grünstreifens bog der Fahrer nach rechts auf die B 1 in Richtung Königslutter ab. Die Polizeibeamten folgten dem Fahrzeug mit entsprechendem Sicherheitsabstand. Kurz vor der Ortschaft Süpplingen bog der Pritschenwagen in einen Feldweg ein, über den er im weiteren Verlauf auf die Landesstraße 626 und von dieser auf die Kreisstraße16 gelangt. Über einen weiteren Waldweg in nord-östlicher Richtung befährt der Pkw-Fahrer wieder die B244 in Richtung Helmstedt. In der Folge biegt er auf die K 63 ab und fährt in Richtung Büddenstedt. Hier durchfährt der 29-Jährige diverse Straßen der Ortschaft Büddenstedt und gelangte über einen angrenzenden Waldweg in Richtung Hohnsleben. Dort fuhr er auf die B 245a in Richtung Barneberg. Kurz hinter der Grenze zu Sachsen-Anhalt fuhr der Pkw-Fahrer auf einen Feldweg, welcher auf eine Ackerfläche überging. Hier geriet das Fahrzeug in einen Bach und kam zum Stehen.

Der Fahrer versuchte zu Fuß zu fliehen, konnte aber durch die nacheilenden Polizeibeamteneingeholt und widerstandslos vorläufig festgenommen werden.

Eine Überprüfung ergab, dass der 29-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem gab es Hinweise auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel, so dass eine Blutprobe angeordnet wurde. Diese wurde in der Klinik in Helmstedt entnommen.

Zudem stellte sich heraus, dass das Fahrzeug nicht zugelassen war. An dem Pkw waren Kennzeichen angebracht, die zuvor in Celle gestohlen worden waren. In dem Fahrzeug wurden mehrere leere Benzinkanister, ein Schlauch und Funkgeräte aufgefunden.

Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der 29-Jährige entlassen. Gegen ihn werden Verfahren wegen Urkundenfälschung, Verstoß Pflichtversicherungsgesetz, Illegales Kraftfahrzeugrennen, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das BtMG eingeleitet.

Ob der Fahrer auch für den Kennzeichendiebstahl als Täter in Betracht kommt, ist Gegenstand anhaltender Ermittlungen.

