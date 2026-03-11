Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Pkw-Fahrer übersieht E-Scooter-Fahrer und flüchtet - 15-Jähriger leicht verletzt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Mörse, Salzwedeler Straße

05.03.2026, 12.40 Uhr

Am Donnerstagmittag, dem 05.03.2026, kam es zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem E-Scooter im Bereich des Kreisverkehrs in der Salzwedeler Straße Ecke Stralsunder Ring in Mörse, bei dem ein 15 Jahre alter Schüler leicht verletzt wurde. Die Polizei sucht bislang einen unbekannten Erst-Helfer.

Der Schüler befuhr gegen 12.40 Uhr mit seinem E-Scooter den Radweg der Salzwedeler Straße in Richtung Stralsunder Ring. An einem Überweg hielt er an, um zu schauen, ob er Fahrzeugen Vorfahrt gewähren muss. Aus dem Stralsunder Ring kam ein roter Pkw, der ebenfalls anhielt. Als der 15-Jährige seine Fahrt fortsetzte, fuhr der Pkw-Fahrer ebenfalls los und touchierte den E-Scooter beim Abbiegen. Bei dem Zusammenstoß kam der Schüler zu Fall und verletzte sich leicht.

Ein bisher unbekannter Mann stieg aus einem schwarzen Auto aus und sah nach dem Schüler. Nach bisherigen Erkenntnissen stieg der Fahrer des roten Pkw kurzfristig aus, fuhr dann jedoch weiter. Er kümmerte sich weder um den Verletzten, noch hinterließ er seine Personalien.

Bei dem roten Pkw soll es sich um einen kleineren Pkw der Marke Volkswagen handeln. Der Fahrer wird auf etwa 60 Jahre geschätzt und soll überwiegend eine Glatze mit grauen Haaren an den Seiten gehabt haben. Zudem war er in Begleitung einer etwa gleichaltrigen Frau.

Die Ermittler suchen nun den Ersthelfer und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Das 7. Fachkommissariat in Wolfsburg nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 05361/46460 entgegen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell