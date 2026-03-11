PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Öffentlichkeitsfahndung nach Raubdelikt

Wolfsburg (ots)

Königslutter, 11.03.2026

Königslutter, Westernstraße

19.11.2025, 16.35 Uhr

Am 19.11.2025 kam es zu einem Raub zum Nachteil einer 85-jährigen Seniorin an einem Geldautomaten in der Königslutteraner Innenstadt. Die Polizei sucht nun mit Fotos nach dem unbekannten Täter.

Die Seniorin befand sich am Nachmittag des 19.11.2026 in einer Bank in der Westernstraße und wollte Geld abheben. Als sie das Geld aus dem Automaten herausnahm, näherte sich plötzlich von hinten eine unbekannte Person und stieß die 85-Jährige zu Boden, wobei sie leicht verletzt wurde. Der Täter entriss der Seniorin das zuvor abgehobenen Geld aus der Hand und lief aus der Bank. Im Anschluss flüchtete er mit einem Fahrrad in unbekannte Richtung.

Zeugen, die Hinweise zu dem Täter auf dem Foto geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Königslutter unter der Telefonnummer 05353/91970 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Melanie aus dem Bruch
Telefon: 05361-4646104
E-Mail: melanie-aus-dem.bruch@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

