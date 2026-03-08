Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Schlangenlinien bis zum Parkplatz - Einkauf endet mit Blutentnahme

Helmstedt (ots)

Helmstedt, Magdeburger Berg, 06.03.2026 gegen 11:10 Uhr meldete ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer der Polizei einen Pkw KIA, Sportage, der vor ihm in auffälliger Weise Schlangenlinien fuhr. Der Zeuge folgte dem Fahrzeug und beobachtete, wie der Pkw schließlich auf den Parkplatz eines Verbrauchermarktes fuhr. Der Fahrzeugführer begab sich anschließend in das Geschäft zum Einkaufen. Die eingesetzten Beamten trafen kurze Zeit später vor Ort ein und konnten das betreffende Fahrzeug auf dem Parkplatz feststellen. Wenige Minuten später bemerkten sie eine männliche Person, die mit deutlichen Ausfallerscheinungen und stark schwankendem Gang offenbar ihr Fahrzeug suchte. Bei dieser Person handelte es sich um den zuvor gemeldeten Fahrzeugführer. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,84 Promille.

Für den 54-jährigen Helmstedter ging es anschließend zur Entnahme einer Blutprobe in das Klinikum. Sein Führerschein sowie die Fahrzeugschlüssel wurden durch die Polizei sichergestellt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

