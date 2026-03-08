PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wolfsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Schlangenlinien bis zum Parkplatz - Einkauf endet mit Blutentnahme

Helmstedt (ots)

Helmstedt, Magdeburger Berg, 06.03.2026 gegen 11:10 Uhr meldete ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer der Polizei einen Pkw KIA, Sportage, der vor ihm in auffälliger Weise Schlangenlinien fuhr. Der Zeuge folgte dem Fahrzeug und beobachtete, wie der Pkw schließlich auf den Parkplatz eines Verbrauchermarktes fuhr. Der Fahrzeugführer begab sich anschließend in das Geschäft zum Einkaufen. Die eingesetzten Beamten trafen kurze Zeit später vor Ort ein und konnten das betreffende Fahrzeug auf dem Parkplatz feststellen. Wenige Minuten später bemerkten sie eine männliche Person, die mit deutlichen Ausfallerscheinungen und stark schwankendem Gang offenbar ihr Fahrzeug suchte. Bei dieser Person handelte es sich um den zuvor gemeldeten Fahrzeugführer. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,84 Promille.

Für den 54-jährigen Helmstedter ging es anschließend zur Entnahme einer Blutprobe in das Klinikum. Sein Führerschein sowie die Fahrzeugschlüssel wurden durch die Polizei sichergestellt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizei Helmstedt

Telefon: +49 (0) 5351/5210

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wolfsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wolfsburg
Weitere Meldungen: Polizei Wolfsburg
Alle Meldungen Alle
  • 07.03.2026 – 11:08

    POL-WOB: Raub eines Stoffbeutels - Polizei sucht Zeugen

    Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Stadtmitte, Eichendorffstraße 06.03.2026, 22.14 Uhr Am Freitagabend raubte ein unbekannter Täter den Stoffbeutel eines 80-jährigen Mannes und entkam unerkannt. Der Mann blieb unverletzt. Der Mann parkte seinen Pkw gegen 22.14 Uhr in der Eichendorffstraße. Er stieg aus dem Fahrzeug und hielt einen blauen Stoffbeutel in der Hand. Plötzlich näherte sich ein unbekannter Täter und versuchte, ...

    mehr
  • 06.03.2026 – 09:25

    POL-WOB: Diebstahl eines Handys - Polizei sucht Zeugen

    Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Wohltberg, Schneidemühler Straße 28.02.2026, 13.30 Uhr Am Samstag, dem 28.02.2026, entwendete ein unbekannter Täter ein Mobiltelefon aus einem geparkten LKW. Der LKW-Fahrer hatte seinen LKW gegen 13.30 Uhr in der Schneidemühler Straße geparkt. Sein Mobiltelefon hatte er während des Ladens auf seinen Fahrersitz gelegt. Während der Fahrer den Anhänger des LKW belud, begab sich eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren