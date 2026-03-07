Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Raub eines Stoffbeutels - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Stadtmitte, Eichendorffstraße 06.03.2026, 22.14 Uhr

Am Freitagabend raubte ein unbekannter Täter den Stoffbeutel eines 80-jährigen Mannes und entkam unerkannt. Der Mann blieb unverletzt.

Der Mann parkte seinen Pkw gegen 22.14 Uhr in der Eichendorffstraße. Er stieg aus dem Fahrzeug und hielt einen blauen Stoffbeutel in der Hand. Plötzlich näherte sich ein unbekannter Täter und versuchte, dem 80-Jährigen den Beutel zu entreißen. Es kam zu einem kurzen Gerangel, in dessen Folge der Täter den Stoffbeutel mit Gewalt erlangte und in Richtung Roseggerstraße flüchtete.

Der Täter wird auf etwa 1,70 bis 1,75 Meter geschätzt. Er war dunkel gekleidet und trug einen Kapuzenpullover, der zum Teil sein Gesicht verdeckte.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

