Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Versuchter Handtaschendiebstahl endet mit Unfall - Radfahrerin schwer verletzt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Stadtmitte, Friedrich-Ebert-Straße 03.03.2026, 12.45 Uhr

Am Dienstagmittag versuchte ein unbekannter Täter die Handtasche einer 76-jährigen Fahrradfahrerin zu stehlen. Im Anschluss schnitt der Unbekannte ihren Fahrweg, woraufhin die Seniorin stürzte und sich schwer verletzte.

Die 76-jährige Pedelec-Fahrerin befuhr gemeinsam mit ihrer Schwester von der Friedrich-Ebert-Straße kommend den Radweg hinter dem Ratsgymnasium in Richtung Rathaus. Plötzlich näherte sich den Schwestern ein bisher unbekannter Täter mit einem Fahrrad von hinten. Beim Vorbeifahren griff der Unbekannte nach der in einem Fahrradkorb auf dem Gepäckträger befindlichen Handtasche der 76-Jährigen. Die Seniorin hatte die Handtasche zuvor besonders mit dem Fahrradkorb verbunden, so dass es dem Täter nicht möglich war, die Tasche zu entwenden.

Nach dem versuchten Handtaschendiebstahl setzte der Täter seine Fahrt eilig fort. Dabei fuhr er sehr nah an der Seniorin vorbei und schnitt ihr beim Überholen den Weg ab. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden wich die Pedelec-Fahrerin nach rechts aus und stieß gegen einen Randstein. Die 76-Jährige stürzte zu Boden und zog sich schwere Verletzungen zu. Der unbekannte Täter setzte seine Fahrt unbeirrt fort.

Die Verletzte wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum Wolfsburg gefahren.

Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361746460 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell