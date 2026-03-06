PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wolfsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Diebstahl eines Handys - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Wohltberg, Schneidemühler Straße 28.02.2026, 13.30 Uhr

Am Samstag, dem 28.02.2026, entwendete ein unbekannter Täter ein Mobiltelefon aus einem geparkten LKW.

Der LKW-Fahrer hatte seinen LKW gegen 13.30 Uhr in der Schneidemühler Straße geparkt. Sein Mobiltelefon hatte er während des Ladens auf seinen Fahrersitz gelegt. Während der Fahrer den Anhänger des LKW belud, begab sich eine bisher unbekannte männliche Person zur Fahrerseite des unverschlossenen Fahrzeuges und entwendete das dort liegende Mobiltelefon.

Ein Zeuge sah den unbekannten Täter noch flüchten, konnte aber keine genauere Personenbeschreibung abgeben, da er ihn nur von hinten sah.

Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Täter geben können, werden gebeten, sich beim 2. Fachkommissariat in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Melanie aus dem Bruch
Telefon: 05361-4646104
E-Mail: melanie-aus-dem.bruch@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wolfsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wolfsburg
Weitere Meldungen: Polizei Wolfsburg
Alle Meldungen Alle
  • 05.03.2026 – 11:36

    POL-WOB: Toter bei Wohnungsbrand - Brandursache bisher ungeklärt

    Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Siemensstraße 05.03.2026, 05.13 Uhr Aus bisher unbekannten Gründen kam es am Donnerstagmorgen in der Siemensstraße zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus. Ein Mann und eine Katze konnten nur noch tot geborgen werden. Gegen 05.13 Uhr wurden zwei Anwohner des Mehrfamilienhauses auf einen Brandgeruch aufmerksam. Auf der Suche nach der Ursache, entdeckte ein Anwohner, dass aus einer ...

    mehr
  • 05.03.2026 – 11:30

    POL-WOB: Einbruch in Schule - Täter festgenommen

    Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Reislingen, Lavinia-Fontana-Straße 03.03.2026, 00:20 Uhr Wolfsburg, Detmerode, Bonhoefferstraße 27.02.2026 20:00 Uhr - 02.03.2026, 06:30 Uhr Am Dienstagmorgen brachen vier Personen in eine Schule in Reislingen ein. Sie entwendeten elektronische Geräte. Durch die Polizei konnte die Täterschaft gestellt werden. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete am Dienstagmorgen den Einbruch der ...

    mehr
  • 03.03.2026 – 10:04

    POL-WOB: Versuchter Raub eines E-Bike

    Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Westhagen, Freizeitweg 26.02.2026, 22:40 Uhr Am vergangenen Donnerstagabend kam es zu einem versuchten Raub eines E-Bike zum Nachteil eines Mannes. Die Polizei sucht Zeugen. Ein 45-jähriger Wolfsburger befuhr am Donnerstagabend einen Freizeitweg zwischen der Straße Dresdener Ring und der A39. In Höhe einer Kirchengemeinde erhielt der Mann plötzlich einen Schlag und fiel in der Folge von ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren