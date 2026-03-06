Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Diebstahl eines Handys - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Wohltberg, Schneidemühler Straße 28.02.2026, 13.30 Uhr

Am Samstag, dem 28.02.2026, entwendete ein unbekannter Täter ein Mobiltelefon aus einem geparkten LKW.

Der LKW-Fahrer hatte seinen LKW gegen 13.30 Uhr in der Schneidemühler Straße geparkt. Sein Mobiltelefon hatte er während des Ladens auf seinen Fahrersitz gelegt. Während der Fahrer den Anhänger des LKW belud, begab sich eine bisher unbekannte männliche Person zur Fahrerseite des unverschlossenen Fahrzeuges und entwendete das dort liegende Mobiltelefon.

Ein Zeuge sah den unbekannten Täter noch flüchten, konnte aber keine genauere Personenbeschreibung abgeben, da er ihn nur von hinten sah.

Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Täter geben können, werden gebeten, sich beim 2. Fachkommissariat in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell