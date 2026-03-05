Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Schule - Täter festgenommen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Reislingen, Lavinia-Fontana-Straße 03.03.2026, 00:20 Uhr

Wolfsburg, Detmerode, Bonhoefferstraße

27.02.2026 20:00 Uhr - 02.03.2026, 06:30 Uhr

Am Dienstagmorgen brachen vier Personen in eine Schule in Reislingen ein. Sie entwendeten elektronische Geräte. Durch die Polizei konnte die Täterschaft gestellt werden.

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete am Dienstagmorgen den Einbruch der vierköpfigen Täterschaft in eine Grundschule in Reislingen und informierte umgehend die Polizei. Nach bisherigem Kenntnisstand verschafften sich die vier Männer im Alter zwischen 15 und 21 Jahren über eine Seitentür der Schule in der Lavinia-Fontana-Straße gewaltsam Zugang zum Objekt. Dieses durchsuchten sie nach elektronischen Geräten und wurden hierbei von einem Zeugen bemerkt. Durch unmittelbar an den Tatort geführte Kräfte der Polizei konnten die vier Täter vorläufig festgenommen werden und wurden einer Polizeidienststelle zugeführt. Die Schadenssumme liegt nach jetzigem Ermittlungsstand im mittleren vierstelligen Bereich.

Zu einem weiteren Einbruch in einer Schule in der Detmerode kam es im Zeitraum zwischen dem 27.02.2026 und dem 02.03.2026. Bei dem Einbruch in die Berufsbildende Schule in der Bonhoefferstraße gelangte die unbekannte Täterschaft ebenfalls über eine Eingangstür in das Objekt und durchsuchte dieses nach elektronischen Geräten. Im Anschluss an die Tat flüchte die Täterschaft in unbekannte Richtung. Die Schadenssumme liegt nach jetzigem Ermittlungsstand im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Ob zwischen den Einbrüchen in Detmerode und Reislingen ein Tatzusammenhang besteht, ist Bestandteil der aktuellen Ermittlungen.

Zeugen, die zur Tatzeit auffällige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Schulen bemerkt haben oder sonstige Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05361-46460 bei der Wolfsburger Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell