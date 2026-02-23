POL-WOB: Alkoholisierter Pedelec-Fahrer stürzt alleinbeteiligt - Blutprobe entnommen
Wolfsburg (ots)
Wolfsburg, Stellfelder Straße
21.02.2026, 19.11 Uhr
Am Samstagabend stürzte ein 58 Jahre Pedelec-Fahrer aufgrund seines Alkoholkonsums mit seinem Zweirad und verletzte sich dabei leicht.
Der 58-Jährige befuhr mit seinem Pedelec die Stellfelder Straße in Richtung stadtauswärts als er mit seinem Zweirad stürzte. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten Atemalkohol und ein freiwillig durchgeführter Alcotest ergab einen Wert von 2,02 Promille. Daraufhin wurde eine Blutprobe angeordnet, die im Klinikum Wolfsburg entnommen wurde.
