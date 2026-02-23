PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Alkoholisierter Pedelec-Fahrer stürzt alleinbeteiligt - Blutprobe entnommen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Stellfelder Straße

21.02.2026, 19.11 Uhr

Am Samstagabend stürzte ein 58 Jahre Pedelec-Fahrer aufgrund seines Alkoholkonsums mit seinem Zweirad und verletzte sich dabei leicht.

Der 58-Jährige befuhr mit seinem Pedelec die Stellfelder Straße in Richtung stadtauswärts als er mit seinem Zweirad stürzte. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten Atemalkohol und ein freiwillig durchgeführter Alcotest ergab einen Wert von 2,02 Promille. Daraufhin wurde eine Blutprobe angeordnet, die im Klinikum Wolfsburg entnommen wurde.

Polizei Wolfsburg
Melanie aus dem Bruch
Telefon: 05361-4646104
E-Mail: melanie-aus-dem.bruch@polizei.niedersachsen.de

