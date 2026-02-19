Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Tätlicher Angriff auf Polizeibeamten - Beamter leicht verletzt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Heßlinger Straße

16.02.2026, 15.13 Uhr

Am Montagnachmittag griff ein 33 Jahre alter Mann einen 23-jährigen Polizeibeamten im Gewahrsamstrakt der Polizeidienststelle an. Der Beamte wurde leicht verletzt, ist aber weiterhin dienstfähig.

Der 33-Jährige hatte am Morgen im alkoholisierten Zustand (Atemalkoholtest 2,34 Promille) in zwei Geschäften Diebstähle begangen und war zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen worden.

Gegen 15.13 Uhr meldete sich der 33-Jährige über die Sprechanlage aus der Gewahrsamszelle, da er die Toilette aufsuchen wollte. Als die Beamten ihn zu den Räumlichkeiten begleiteten, verweigerte der 33-Jährige den Gang und reagierte plötzlich sehr aggressiv. Daraufhin sollte er zunächst zurück in die Gewahrsamszelle geführt werden. Dagegen sperrte sich der Mann zunächst aktiv. Die Beamten konnten den Widerstand mit einfacher körperlicher Gewalt lösen. Plötzlich griff der Mann einen 23 Jahre alten Polizeibeamten an und verletzte diesen im Gesicht. Der 33-Jährige wurde mit einfacher körperlicher Gewalt wieder in die Gewahrsamszelle gebracht.

Der Polizeibeamte musste im Klinikum medizinisch behandelt werden und konnte im Anschluss seinen Dienst wieder aufnehmen.

Auf Antrag der zuständigen Staatsanwaltschaft Braunschweig wurde von einem Richter die Entnahme einer Blutprobe angeordnet.

Zudem wurde die weitere Ingewahrsamnahme bis 22.00 Uhr richterlich angeordnet.

