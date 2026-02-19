PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Brennender Pkw - Brandursache unbekannt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Detmerode, Lutonstraße

19.02.2026, 03.15 Uhr

In der Nacht zu Donnerstag brannte in der Lutonstraße im Wolfsburger Stadtteil Detmerode ein Pkw Fiat Ducato vollständig aus. Personen wurden nicht verletzt.

Gegen 03.15 Uhr bemerkte eine Zeugin ein lautes Geräusch auf der Straße. Als sie aus dem Fenster schaute, entdeckte die Zeugin das brennende Fahrzeug und verständigte umgehend die Berufsfeuerwehr. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand ein Teil des Pkw bereits in Vollbrand. Nach wenigen Minuten konnte das Feuer durch die Berufsfeuerwehr vollständig gelöscht werden.

Der Pkw wurde beschlagnahmt und abgeschleppt.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Zeugen, die Hinweise zum Brandgeschehen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Melanie aus dem Bruch
Telefon: 05361-4646104
E-Mail: melanie-aus-dem.bruch@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

