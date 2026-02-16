Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Tageswohnungseinbruch - Täter entkommen unerkannt

Helmstedt (ots)

Helmstedt, Barmke, Salamanderweg

15.02.2026, 15.30 Uhr bis 15.50 Uhr

Unbekannte Täter brachen am Samstagnachmittag in ein Einfamilienhaus in Barmke ein und entwendeten Bargeld.

Die Hauseigentümerin verließ gegen 15.30 Uhr das Haus. Als 20 Minuten später der Ehemann zurückkam, entdeckte er, dass sich unbekannte Täter gewaltsam über die Terrassentür Zutritt zum Haus verschafft hatten. Die Einbrecher durchsuchten die Räume, nahmen vorgefundenes Bargeld an und flüchteten in unbekannte Richtung.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell