Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Diebstahl von Fallrohren - Polizei sucht Zeugen

Schöningen (ots)

Schöningen, Helmstedter Straße

12.02.2026, 20.00 Uhr bis 16.02.2026, 07.45 Uhr

Schöningen, Markt und Beguinenstraße

06.02.2026, 12.00 Uhr bis 09.02.2026, 08.00 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten zwischen Donnerstagabend und Montagmorgen Fallrohre von der Clus-Kirche in der Helmstedter Straße in Schöningen. Der Sachschaden wird auf 300 Euro geschätzt.

Zuvor war es bereits in der Zweit vom 06.02.2026, 12.00 Uhr, bis 09.02.2026, 08.00 Uhr, zu Diebstählen von Fallrohren von einem Nebengebäude des Rathauses in der Straße Markt und von der St. Vinzenzkirche in der Beguinenstraße gekommen. Die Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt.

Ob es einen Zusammenhang der Diebstähle von Anfang Februar und der Tat vom vergangenen Wochenende gibt, ist Gegenstand aktueller Ermittlungen.

Zeugen, die das Tatgeschehen beobachtet haben oder Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schöningen unter der Telefonnummer 05352/96830 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Melanie aus dem Bruch
Telefon: 05361-4646104
E-Mail: melanie-aus-dem.bruch@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

