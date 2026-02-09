PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Calw - 17 Verstöße bei Kontrollstelle in der Stuttgarter Straße festgestellt

Pforzheim (ots)

Das Polizeirevier Calw hat am Freitag zwischen 10 Uhr und 11:15 Uhr auf der Stuttgarter Straße eine stationäre Kontrollstelle durchgeführt. Mehrere Beamte überprüften dabei verstärkt die Einhaltung der Verkehrsvorschriften.

Insgesamt wurden 17 Verstöße festgestellt. In neun Fällen nutzten Fahrzeugführer während der Fahrt verbotswidrig ein Mobiltelefon. Sechs Mal kamen Fahrzeuginsassen nicht ihrer Anschnallpflicht nach. Zudem stellten die Beamten zwei Verstöße gegen die Sicherungspflicht eines Kindes fest.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut auf die erheblichen gefahren der Ablenkung im Straßenverkehr hin. Bereits eine kurze Unachtsamkeit kann schwerwiegende Folgen haben.

Simone Unger, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

