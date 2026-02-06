Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Pedelec contra Pkw

Horb am Neckar (ots)

Am Donnerstag, gegen 16:00 Uhr, hat sich in Horb am Neckar ein Verkehrsunfall ereignet. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei befuhr der 77-Jährige die Hartmannstraße in südlicher Richtung, als er von der Fahrbahn auf den rechtsseitig angrenzenden Gehweg wechselte. Hinter ihm fuhr eine 37-jährige BMW-Fahrerin.

Die BMW-Fahrerin fuhr auf der Fahrbahn weiter, an dem Pedelec-Fahrer vorbei. In diesem Moment lenkte der Pedelec-Fahrer aus bisher ungeklärter Ursache plötzlich nach links und kollidierte mit dem rechten Heck des BMW. Der Pedelec-Fahrer stürzte und blieb bewusstlos am Boden liegen. Hinzueilende Ersthelfer führten umgehend bis zum Eintreffen von Rettungssanitätern lebensrettende Maßnahmen durch. Der 77-Jährige wurde in lebensgefährlichen Zustand mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Die Hartmannstraße war während der Unfallaufnahme vollständig gesperrt.

Simone Unger, Pressestelle

