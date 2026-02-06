Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Einbruch in Wohnhaus: Polizei sucht Zeugen

Mühlacker (ots)

Unbekannte sind in ein Einfamilienhaus im Stadtteil Enzberg eingedrungen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen brachen die noch unbekannten Täter am Mittwochabend etwa gegen 20:00 Uhr in ein freistehendes Einfamilienhaus am nordwestlichen Ortsrand ein. Die Eigentümer waren zu dieser Zeit nicht zuhause, weshalb die Täter unbemerkt über ein Fenster im Untergeschoss in das Wohnanwesen gelangen konnten. Im Haus wurde das Inventar nach Wertgegenständen durchsucht. Welche Gegenstände hierbei entwendet wurden, ist Teil der Ermittlungen, die die Kriminalpolizei zwischenzeitlich aufgenommen hat.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder am Tatabend verdächtige Wahrnehmungen im Bereich Hartfeldstraße, Schreineräcker-, Reger-, Gluck- oder Beethovenstraße gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07231 186-4444 an den Kriminaldauerdienst Pforzheim zu wenden.

Fabian Ottburg, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell