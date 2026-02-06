Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Baiersbronn - Diebe räumen Kasse eines Getränkemarkts aus

Baiersbronn (ots)

Zwei Diebe haben am Mittwochmittag einen Getränkemarkt in Baiersbonn-Mitteltal ins Visier genommen und ergaunerten eine beträchtliche Summe Bargeld.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen begaben sich zwei noch unbekannte Täter um 12:50 Uhr in den Verkaufsraum des Marktes. Durch ein geschicktes Ablenkungsmanöver gelang es den beiden die Aufmerksamkeit der Verkäuferin auf einen der Täter zu lenken. Währenddessen gelang es dem anderen Täter die dortige Kasse zu öffnen und eine hohe dreistellige Summe Bargeld an sich zu nehmen, bevor sie das Gelände gemeinsam in einem schwarzen Audi A3 verließen.

Die Diebe sollen ca. 170-175 cm groß sein. Sie hatten beide einen dunklen Hautteint, schwarze, krause Haare, waren dunkel gekleidet und sprachen nur gebrochen Deutsch.

Der Polizeiposten Baiersbronn hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer 07442 5360 beim Polizeirevier Freudenstadt zu melden.

Fabian Ottburg, Pressestelle

