Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Schülerinnen und Schüler zu Schulbusbegleitern ausgebildet

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, 23.02.2026

Auch in diesem Jahr durften wieder Schülerinnen und Schüler der Wolfsburger Oberschule und des Albert-Schweitzer-Gymnasiums an der Schulbusbegleiter-Ausbildung teilnehmen. In Kooperation der Polizeiinspektion Wolfsburg-Helmstedt und der Wolfsburger Verkehrsgesellschaft (WVG) lernten sie Anfang Februar an 4 Tagen, in Gefahrensituationen richtig zu reagieren.

"Schreite ich selber ein oder informiere ich den Busfahrer oder die Polizei?", diese Frage leitete die Vorbereitung auf die im Anschluss folgenden Rollenspiele ein, welche an zwei Tagen im Bus bewältigt wurden.

Beispielhaft wurde geübt, wie sich die Schulbusbegleiter verhalten sollten, wenn Kindern der Ausstieg an der Bushaltestelle verwehrt wird. Auch wurde besprochen und durchgespielt, wo der beste Sitzplatz ist, um auch in den Abendstunden vom Busfahrer gesehen zu werden und wo jederzeit sicher ausgestiegen werden kann.

Unter Anleitung von Jens Oertelt, Silke Hitschfeld und Nina van der Wall aus dem Präventionsteam der Polizeiinspektion Wolfsburg-Helmstedt, sowie Knuth Hirschfeld, Busfahrer und Ausbilder im Team, lernten die Schülerinnen und Schüler, die vorrausgegangenen Theorien richtig anzuwenden.

Nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung bekamen die 12 Schülerinnen und Schüler am Freitagmittag im Beisein von Schulleiter Dr. Thomas Lohmann (ASG), Direktorstellvertreter Dirk Dudda (WOS) und Fahrdienstleiter Dirk Rodenstein, feierlich die Zertifikate überreicht.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Melanie aus dem Bruch
Telefon: 05361-4646104
E-Mail: melanie-aus-dem.bruch@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

