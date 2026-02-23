PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wolfsburg
POL-WOB: Angetrunkener Fahrradfahrer - Zwei Verletzte bei Zusammenstoß

Helmstedt (ots)

Helmstedt, Vorsfelder Straße

21.02.2026, 18.01 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend in Helmstedt wurden zwei Fahrradfahrern im Alter von 27 und 68 Jahren leicht verletzt. Durch das Tragen eines Helms wurde eine Kopfverletzung der 27-Jährigen verhindert. An den Fahrrädern entstand Sachschaden.

Der 68 Jahre alter Fahrradfahrer befuhr die Vorsfelder Straße in Richtung Nordertor und wollte nach links in die Weinbergstraße abbiegen. Dabei übersah er die ihm entgegenkommende 27-jährige Zweiradfahrerin. Es kam zu einem Zusammenstoß, wodurch beide auf den Kopf stürzten. Der Fahrradfahrer war ohne Helm unterwegs und verletzte sich am Kopf. Die Fahrradfahrerin trug einen Helm und zog sich Verletzungen an der Hand zu, durch den Helm war der Kopf geschützt. Beide wurden zur medizinischen Versorgung mit Rettungswagen in die Klinik in Helmstedt gefahren.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem 68-Jährigen Atemalkohol fest. Ein freiwillig durchgeführter Alcotest ergab einen Wert von 1,95 Promille. Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet und in der Klinik entnommen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

