Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Wolfsburger Autofahrerin ist alkoholisiert und mit Handy am Steuer von der Polizei erwischt worden.

Wolfsburg (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, stellte die Polizei Wolfsburg bei einer Verkehrskontrolle in der Händelstraße eine 53 Jährige Wolfsburgerin fest, die während der Fahrt mit ihrem Pkw ein Mobiltelefon benutzte. Während der Kontrolle stellten die Beamten zudem fest, dass die Frau alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab 1,63 Promille. Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Zudem musste sie eine Blutprobe und ihren Führerschein abgeben.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Leitstelle

Telefon: 05361/4646-210
E-Mail: els@pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

