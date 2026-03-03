PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-WOB: Versuchter Raub eines E-Bike

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Westhagen, Freizeitweg

26.02.2026, 22:40 Uhr

Am vergangenen Donnerstagabend kam es zu einem versuchten Raub eines E-Bike zum Nachteil eines Mannes. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein 45-jähriger Wolfsburger befuhr am Donnerstagabend einen Freizeitweg zwischen der Straße Dresdener Ring und der A39. In Höhe einer Kirchengemeinde erhielt der Mann plötzlich einen Schlag und fiel in der Folge von seinem Fahrrad. Zwei Personen versuchten sich das Fahrrad anzueignen und zu flüchten. Der Mann konnte sein Fahrrad jedoch festhalten. Aufgrund einer unbekannten Person, welche wohl mit einem hellen Hund einen Spaziergang durchführte, wurde die Täterschaft gestört und lies von der weiteren Tatbegehung ab. Die zwei nicht weiter beschreibbaren Täter flüchteten anschließend in Richtung Norden. Drauf folgend wurde durch den Radfahrer die Polizei verständigt. Bei dem Vorfall erlitt der Mann eine Bruch am Arm. Die unbekannte Person mit dem Hund konnte von den eingesetzten Polizeibeamten nicht mehr festgestellt werden.

Insbesondere die Person mit dem Hund sowie weitere Zeugen, die Hinweise zu dem Tatgeschehen oder zu der unbekannten Täterschaft tätigen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05361-46460 mit der Polizei in Wolfsburg in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Jan Höltje
Telefon: (0)5361 4646 116
E-Mail: pressestelle@pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

