Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Toter bei Wohnungsbrand - Brandursache bisher ungeklärt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Siemensstraße

05.03.2026, 05.13 Uhr

Aus bisher unbekannten Gründen kam es am Donnerstagmorgen in der Siemensstraße zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus. Ein Mann und eine Katze konnten nur noch tot geborgen werden.

Gegen 05.13 Uhr wurden zwei Anwohner des Mehrfamilienhauses auf einen Brandgeruch aufmerksam. Auf der Suche nach der Ursache, entdeckte ein Anwohner, dass aus einer Wohnung im 3. Obergeschoß Rauch kam. Als ihm auf Klopfen und Klingeln nicht geöffnet wurde, trat der Anwohner die Tür ein, um gegebenenfalls Hilfe leisten zu können. Aufgrund der Rauchentwicklung war ein Betreten der Wohnung nicht möglich und der Anwohner verständigte umgehend die Berufsfeuerwehr.

Die eingesetzten Polizeibeamten evakuierten weitere Bewohner des Hauses, die unverletzt das Haus verlassen konnten.

Durch die Berufsfeuerwehr wurden in der Wohnung ein lebloser Mann und eine tote Katze aufgefunden. Der eintreffende Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Bei dem Verstorbenen handelt es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um den 62-jährigen Wohnungsinhaber.

Während der Löscharbeiten musste die Siemensstraße bis 06.30 Uhr vollständig gesperrt werden. Dies führte teilweise zu erheblichen Beeinträchtigungen des einsetzenden Berufsverkehrs.

Nach dem Brand könnten die evakuierten Mieter in ihre Wohnungen zurückkehren.

Die Ursache des Brandes ist derzeit nicht bekannt. Die brandbetroffene Wohnung wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden vom 1. Fachkommissariat aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Melanie aus dem Bruch
Telefon: 05361-4646104
E-Mail: melanie-aus-dem.bruch@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

