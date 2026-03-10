Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Schule - Täter entkommen unerkannt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Westhagen, Stralsunder Ring

07.03.2026, 16.00 Uhr bi 09.03.2026, 06.20 Uhr

Unbekannte Täter brachen zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen in eine Schule im Stralsunder Ring ein und entwendeten technische Gegenstände. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt.

Am Montagmorgen verständigte der Hausmeister der Schule die Polizei, nachdem er zu Beginn seiner Arbeit den Einbruch entdeckt hatte.

Die unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu dem Gebäude. Anschließend durchsuchten die Einbrecher sämtliche Räume nach lohnendem Diebesgut. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde eine bisher noch nicht näher bezifferte Anzahl von technischen Gegenständen entwendet.

Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell