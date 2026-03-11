Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Diebstahl von einer Baustelle - Täter entwenden Tieflöffel

Schöningen (ots)

Schöningen, Helmstedter Straße

02.02.2026, 15.45 Uhr bis 03.03.2026, 07.15 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten zwischen dem 02.03.2026 und dem 03.03.2026 zwei Tieflöffel von einer Baustelle in der Helmstedter Straße in Schöningen. Der Sachschaden beträgt 4000 Euro.

Beide Tieflöffel waren am Montagnachmittag (02.03.2026) zwischen zwei Baggerschaufeln eingeklemmt worden. Als Mitarbeiter der Firma am Folgetag zur Arbeit kamen, endeckten sie den Diebstahl.

Die Ermittler gehen davon aus, dass die Täter Gerätschaften bzw. ein Fahrzeug für den Abtransport genutzt haben und hoffen, dass dies Anwohner oder Verkehrsteilnehmer bemerkt haben.

Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schöningen unter der Telefonnummer 05352/96830 zu melden

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell