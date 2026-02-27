POL-PPRP: Ludwigshafen: Verdacht eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens
Ludwigshafen (ots)
Am späten Donnerstagabend (26.02.2026, gegen 23:15 Uhr) fiel einer zivilen Polizeistreife ein 25-jähriger Fahrer eines Honda Civics aufgrund seines rasanten Beschleunigens auf. Der Fahrer fuhr mit stark überhöhter Geschwindigkeit über die B44/B9 nach Limburgerhof. Dort konnten die Beamten das Auto stoppen und kontrollieren. Die Polizeibeamten stellten den Führerschein des 25-Jährigen sicher und untersagten ihm die Weiterfahrt. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts auf ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen ermittelt.
