PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Kleinkraftrad gestohlen - Wer kann Hinweise geben?

Kaiserslautern (ots)

Ein Kleinkraftrad ist aus einem Hinterhof in der Friedrich-Karl-Straße gestohlen worden. Der Roller war mit einem Kettenschloss gesichert, als sich die Täter zwischen Sonntagmittag und Montagmorgen an dem Gefährt zu schaffen machten. Zum Zeitpunkt des Diebstahls war an dem Zweirad ein Versicherungskennzeichen montiert. Den Wert des Flitzers schätzt die Polizei auf mindestens 2.500 Euro. Die Beamten nahmen die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls auf. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 03.02.2026 – 11:52

    POL-PDKL: Pkw-Scheibe eingeschlagen

    Kaiserslautern (ots) - Unbekannte haben in der Slevogtstraße ein Auto beschädigt. Die Täter schlugen zwischen Sonntag und Montag eine Seitenscheibe an dem schwarzen Ford ein. Ob sie etwas aus dem Pkw stahlen, steht aktuell nicht fest. Die Polizei bittet um Hinweise: Wer hat zwischen Sonntag, 6 Uhr, und Montag, 5 Uhr, Verdächtiges wahrgenommen? Wem sind Personen aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich unter der ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 13:08

    POL-PDKL: Streit in der Altstadt: 39-Jähriger schwer verletzt

    Kaiserslautern (ots) - In der Nacht zum Sonntag geriet am St.-Martins-Platz ein Gast in Streit mit einem Angestellten einer Gaststätte. Der Konflikt gipfelte in einer körperlichen Attacke, in der der 39-jährige Kneipen-Besucher eine lebensbedrohliche Kopfverletzung erlitt. Der Mann wurde schnellstmöglich einer medizinischen Behandlung zugeführt. Nach derzeitigem Stand besteht keine Lebensgefahr mehr. Die genauen ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 12:01

    POL-PDKL: Unfall zwischen Pkw- und Fahrradfahrer

    Kaiserslautern (ots) - Am Sonntagmittag kam es zu einem Verkehrsunfall im Rauschenweg. Dabei wurde ein Fahrradfahrer leicht verletzt. Ein 65-jähriger Autofahrer hatte beim Wenden offenbar einen 53-jährigen Fahrradfahrer nicht beachtet und kollidierte in der Folge mit ihm. Der Radfahrer stürzte und zog sich unter anderem diverse Schürfverletzungen zu. Mit dem Rettungswagen kam er zur weiteren Abklärung in ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren