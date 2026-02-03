Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Kleinkraftrad gestohlen - Wer kann Hinweise geben?

Kaiserslautern (ots)

Ein Kleinkraftrad ist aus einem Hinterhof in der Friedrich-Karl-Straße gestohlen worden. Der Roller war mit einem Kettenschloss gesichert, als sich die Täter zwischen Sonntagmittag und Montagmorgen an dem Gefährt zu schaffen machten. Zum Zeitpunkt des Diebstahls war an dem Zweirad ein Versicherungskennzeichen montiert. Den Wert des Flitzers schätzt die Polizei auf mindestens 2.500 Euro. Die Beamten nahmen die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls auf. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell