Hauptzollamt Regensburg

HZA-R: Zoll zieht 3.000 Stangen unversteuerte Zigaretten auf der A6 bei Wernberg-Köblitz aus dem Verkehr

Mithilfe von Großröntgentechnik decken Zöllner umfangreichen Zigarettenschmuggel auf

Regensburg (ots)

Zöllner der Kontrolleinheit Großröntgentechnik (KE GRT) Wernberg-Köblitz zogen Mitte November einen türkischen Lkw auf der A6 aus dem Verkehr, der in Fahrtrichtung Nürnberg unterwegs war.

Der Lkw wurde zur Kontrolle an die Dienststelle nach Wernberg-Köblitz gebracht. Dort durchleuchteten die Zöllner das komplette Fahrzeug mit der zolleigenen Großröntgenanlage. Dabei stellten sie Auffälligkeiten im Bereich der Ladung fest. Die Röntgenbilder ließen auf Waren schließen, die in den Frachtpapieren nicht aufgeführt wurden.

Es erfolgte eine manuelle Kontrolle der Ladung. Dabei bestätigte sich der Verdacht der Beamten: In 60 Kartons fanden sie insgesamt 3.000 Stangen unversteuerter Zigaretten. Das entspricht 600.000 Zigaretten. Alle Zigaretten waren mit türkischen Steuerzeichen versehen.

Der Leiter der KE GRT Wernberg-Köblitz, Manfred Schneider, schildert die Situation vor Ort: "Im Moment, als der Lkw-Fahrer die Plombe entfernen sollte, fiel er förmlich resignierend in sich zusammen. Er starrte auf den Boden und vermied Augenkontakt."

Die Zigaretten und der Lkw wurden sichergestellt. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung eingeleitet. Der entstandene Steuerschaden liegt im sechsstelligen Bereich.

Die weiteren Ermittlungen übernahm das Zollfahndungsamt München im Auftrag der Staatsanwaltschaft Regensburg.

Hinweis:

Die Veröffentlichung des Falls erfolgt aus ermittlungstaktischen Gründen erst jetzt.

Zusatzinformation: Einsatz moderner Großröntgentechnik beim Zoll Der Zoll setzt bundesweit Großröntgentechnik zur Kontrolle des Waren- und Fahrzeugverkehrs ein. Die Anlagen kommen sowohl stationär an festen Standorten wie Seehäfen als auch mobil entlang wichtiger Verkehrsachsen und Knotenpunkte zum Einsatz. Ziel ist es, risikobehaftete Sendungen schnell und effizient zu überprüfen, ohne Ladungen entladen zu müssen. Die mobilen Großröntgenanlagen sind flexibel einsetzbar und können ohne großen logistischen Aufwand an unterschiedliche Einsatzorte verlegt werden. Sie ergänzen die stationären Großröntgensysteme des Zolls und erhöhen die Kontrollfähigkeit im gesamten Bundesgebiet. In Wernberg-Köblitz befindet sich eine von insgesamt sieben mobilen Großröntgenanlagen des Zolls.

Original-Content von: Hauptzollamt Regensburg