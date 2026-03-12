Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Raub in Einfamilienhaus - Zwei Frauen leicht verletzt

Helmstedt (ots)

Helmstedt, Raabestraße

11.03.2026, 18.15 Uhr

Am Mittwochabend wurden zwei Frauen in einem Einfamilienhaus in der Raabestraße in Helmstedt von bisher unbekannten Tätern beraubt. Bei dem erlangten Diebesgut handelt es sich um einen niedrigen Geldbeitrag.

Gegen 18.15 Uhr klingelte es an der Haustür und eine Pflegekraft öffnete die Tür. Vor ihr standen zwei unbekannte Männer und drängten sie unter Vorhalt eines Messers zurück in den Flur. Während ein Täter die Pflegekraft und die Hauseigentümerin zu Boden drückte und weiterhin mit dem Messer bedrohte, durchsuchte der andere Täter die Räumlichkeiten. Nach kurzer Zeit verließen die Täter das Haus und flüchteten in unbekannte Richtung.

Beide Täter sollen etwa 30 Jahre alt und zwischen 1,60 Meter und 1,75 groß gewesen sein und ein südländisches Erscheinungsbild gehabt haben. Der mit dem Messer bewaffnete Täter trug ein grünes Oberteil und eine schwarze Jeans, der zweite Täter war dunkel gekleidet.

Die Frauen wurden leicht verletzt und mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gefahren.

Die Ermittler hoffen nun auf Hinweise aus der Bevölkerung. Anwohner könnten vor oder nach der Tat Beobachtungen gemacht haben, die im Zusammenhang mit der Tat stehen. Dabei kann es sich beispielsweise um sich auffällig verhaltende Personen, verdächtige Fahrzeuge oder auch weggeworfene Gegenstände handeln.

Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim 2. Fachkommissariat in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell