Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Handtasche aus Fahrradkorb entwendet - Polizei gibt Tipps

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Stadtmitte, Klieverhagen

10.03.2026, 17.00 Uhr

Ein unbekannter Täter entwendete am Dienstagnachmittag die Handtasche einer 82-jährigen Radfahrerin. Im Anschluss kam es zu Geldabbuchungen vom Konto der Frau. Ob die Tat im Zusammenhang mit dem versuchten Handtaschendiebstahl vom 03.03.2026 steht, bei dem eine Seniorin schwer verletzt wurde (wir berichteten), ist Gegenstand aktueller Ermittlungen.

Die Seniorin befuhr gegen 17.00 Uhr den Radweg von der Straße Klieverhagen in Richtung Brahmsring. Ihre Handtasche hatte sie zuvor unter einen Einkaufsbeutel in einen auf dem Gepäckträger angebrachten Fahrradkorb gelegt. Auf Höhe des Brahmsring fuhr plötzlich ein unbekannter Fahrradfahrer, leicht versetzt, neben der 82-Jährigen, die sich dadurch bedrängt fühlte. Sie sah sich kurz um, da sie sich wunderte, warum sie nicht überholt wurde. Der Unbekannte antwortete nur kurz, dass alles in Ordnung sei und bog in Richtung Laagbergstraße / Heinrich-Heine-Straße ab.

Zuhause bemerkte die Seniorin, dass ihre Handtasche nicht mehr in dem Fahrradkorb lag. Nach einer halben Stunde brachte eine bisher unbekannte junge Frau die Handtasche zu der 85-Jährigen nach Hause. Sie hatte die Handtasche gefunden und anhand des in der Tasche befindlichen Ausweises die Wohnanschrift aufgesucht. Bis auf das Bargeld und die EC-Karte fehlte nichts aus der Handtasche.

Im weiteren Verlauf stellte die Seniorin fest, dass mit der EC-Karte einige Abbuchungen vorgenommen wurden.

Die Ermittler hoffen nun auf Zeugen, die die Tat beobachtet haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05361/46460 entgegengenommen.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei, Handtaschen oder Rucksäcke nicht in Fahrradkörbe zu legen und generell Wertsachen besser am Körper zu tragen. Taschen sollten (offensichtlich) mit Spanngurten gesichert oder in verschließbaren Satteltaschen transportiert werden. Ein Festbinden des Schulterriemens am Korb oder Lenker birgt Gefahren. So kann ein Reißen durch einen Täter an der Tasche zu einem Sturz und möglicherweise zu schweren Verletzungen führen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell