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Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Frontalzusammenstoß zwischen Krad und Pkw - Motorradfahrer schwer verletzt

Königslutter (ots)

Königslutter, Landesstraße 633, Ortsausgang Scheppau 13.03.2026, 14.00 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag auf der Landesstraße 633 wurde ein 58 Jahre alter Motorradfahrer schwer verletzt. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt.

Der 58-Jährige befuhr mit seinem Motorrad von Bornum kommend die L 633 in Richtung Wohld. Nach Verlassen des Ortsausgangs Scheppau rutschte der Fuß des Fahrers von der Fußraste. In der Folge geriet der Kradfahrer durch eine kurzfristige Unaufmerksamkeit in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden 55-jährigen BMW-Fahrer.

Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen ins Klinikum Wolfsburg gefahren. Der Pkw-Fahrer wurde nicht verletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Pkw musste abgeschleppt werden.

Während der Unfallaufnahme wurde die L633 in beide Richtungen gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Melanie aus dem Bruch
Telefon: 05361-4646104
E-Mail: melanie-aus-dem.bruch@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

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