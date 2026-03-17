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Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Unfall in Fußgängerzone nach unberechtigter Einfahrt

Schöningen (ots)

Schöningen, Markt

16.03.2026, 15:23 Uhr

Am 16.03.2026 fuhr ein 72-jähriger Pkw-Fahrer unberechtigt in die Fußgängerzone am Markt in Schöningen ein und verursachte einen Verkehrsunfall. Es wurden keine Personen verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen nutzte der Mann eine für Fußgänger vorgesehene Unterführung, um in die Fußgängerzone zu gelangen. Im weiteren Verlauf kollidierte er mit einem Schaustellerfahrzeug und prallte anschließend mit der linken Fahrzeugseite gegen eine Gebäudewand. Das Fahrzeug kam an einem Fallrohr zum Stehen. Es entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.

Ein Atemalkoholtest ergab 0,0 Promille. Während der Unfallaufnahme machten die Beamten einen desorientierten Eindruck des Fahrers aus. Zudem ergaben sich Hinweise auf eine mögliche Beeinflussung durch Medikamente. Daraufhin wurde eine Blutentnahme im Krankenhaus angeordnet. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Melanie aus dem Bruch
Telefon: 05361-4646104
E-Mail: melanie-aus-dem.bruch@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

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