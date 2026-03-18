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POL-WOB: Nach mehr als 44 Jahren: Kontaktbeamtin Ellen Schulze in den Ruhestand verabschiedet

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Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, 18.03.2026

Ende Februar wurde die Polizeioberkommissarin Ellen Schulze in den Ruhestand verabschiedet. Sie war seit dem 1. Mai 2018 als Kontaktbeamtin bei der Polizeiinspektion Wolfsburg-Helmstedt tätig. Polizeihauptkommissar Michael Raschke übernimmt ihre Aufgaben.

Oliver Grotha, Leiter der Polizeiinspektion Wolfsburg-Helmstedt, betonte: "Mit Ellen Schulze haben wir eine verlässliche und geschätzte Kollegin verabschiedet, die ihren Dienst stets engagiert ausübte. Als Kontaktbeamtin leistete sie insbesondere in der Präventionsarbeit mit Grundschulkindern und älteren Menschen einen wichtigen Beitrag. Für ihren langjährigen Einsatz danke ich ihr und wünsche ihr für ihren kommenden Lebensabschnitt alles Gute.

Gleichzeitig freue ich mich, dass mit Michael Raschke ein erfahrener Kollege diese Aufgabe übernimmt. Ich bin überzeugt, dass er die Tätigkeit als Kontaktbeamter erfolgreich ausüben wird."

Ellen Schulze begann ihre polizeiliche Laufbahn am 1. Oktober 1981 als eine der ersten Polizeibeamtinnen des Landes Niedersachsen. Nach erfolgreichem Abschluss ihrer Ausbildung war sie ab dem 1. April 1984 bei der Polizeiinspektion Wolfsburg-Helmstedt tätig, der sie bis zu ihrem Ruhestand angehörte. Unter anderem war sie im Einsatz- und Streifendienst und im Zentralen Kriminaldienst tätig. Seit dem 1. Mai 2018 übte sie die Funktion der Kontaktbeamtin aus.

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