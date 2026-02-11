Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Vogelsberg und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

Verkehrsunfallflucht an einem geparkten Fahrzeug

VB

Schotten. Am Sonntag (08.02.), gegen 20 Uhr, parkte ein 60-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem VW-Golf in der "Alte Straße" am Fahrbahnrand. Als der Pkw-Fahrer am Montag (09.02.) gegen 7 Uhr wieder zu seinem VW-Golf kam, stellte er fest, dass der linke Außenspiegel beschädigt worden war. Nach derzeitigen Erkenntnissen beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel des VW-Golf. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen. Am Pkw des 60-jährigen entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Polizeistation Lauterbach)

HEF

Verkehrsunfall mit Wild

Cornberg. Am Dienstag (10.02.), gegen 16.15 Uhr, befuhr ein 51-jähriger Mercedes-Fahrer aus Sontra, die B27 aus Richtung Cornberg kommend in Fahrtrichtung Rautenhausen. Als nach derzeitigen Erkenntnissen ein Reh die Straße querte, wich der 51-Jährige diesem aus und stieß mit einer dortigen Schutzplanke zusammen. Das Reh wurde bei dem Verkehrsunfall nicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden am Pkw sowie an der Schutzplanke von etwa 2.500 Euro.

(Polizeistation Rotenburg an der Fulda)

Abkommendes Fahrzeug von der Fahrbahn

Hauneck. Am Dienstag (10.02.), gegen 9.30 Uhr, befuhr ein 30-jähriger Pkw-Fahrer aus Hauneck mit seinem Skoda Fabia die Ringstraße in Fahrtrichtung Hersfelder Straße. Ein 34-jähriger Pkw-Fahrer aus Hauneck befuhr mit seinem 5er BMW die Birkenstraße in Fahrtrichtung Ringstraße. Der 30-jährige Pkw-Fahrer kollidierte mit seinem Fahrzeug in der Einmündung mit dem von rechts kommenden Pkw des 34-Jährigen. Durch den Zusammenstoß wurde das Fahrzeug des 34-Jährigen auf ein dort parkendes Fahrzeug einer 35-jährigen Toyota Yaris Fahrerin aus Friedewald geschoben. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.200 Euro.

(Polizeistation Bad Hersfeld)

Zusammenstoß

Bad Hersfeld. Am Dienstag (10.02.), gegen 9.45 Uhr, befuhr ein 35-jähriger Skoda-Fahrer den Zubringer der B62 aus Fahrtrichtung "Europakreisel" kommend in Fahrtrichtung B27 "Lomo-Kreuzung". Nach derzeitigen Erkenntnissen verlor der 35-jährige Pkw-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr gegen eine Schutzplanke. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro.

(Polizeistation Bad Hersfeld)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell