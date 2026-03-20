Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt - Polizei gibt Tipps zum Saisonstart

Rennau (ots)

Rennau, Landesstraße 297

19.03.2026, 12.11 Uhr

Am Donnerstagmittag kam es auf der Landesstraße 297 bei Rennau aufgrund eines Fahrfehlers eines 65-jährigen Motorradfahrers zu einem Verkehrsunfall. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden.

Der 65-Jährige befuhr nach der Winterpause mit seinem Motorrad die L 297 von Rennau kommend in Richtung Süpplingenburg. In einer scharfen Linkskurve kam der Kradfahrer nach eigenen Angaben aufgrund eines Fahrfehlers von der Fahrbahn ab und landete auf einem angrenzenden Acker. Dort stürzte der 65-Jährige und brach sich nach bisherigen Erkenntnissen ein Bein.

Bis zum Eintreffen eines Rettungswagens leisteten vorbeikommende Verkehrsteilnehmer und im weiteren Verlauf die eingesetzten Polizeibeamten Erste Hilfe.

Im Anschluss wurde der 65-Jährige zur weiteren medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gefahren.

Gerade zum Saisonstart kommt es oftmals zu Motorradunfällen, mit schweren oder tödlichen Verletzungen.

In diesem Zusammenhang gibt die Polizei folgende Tipps:

Nach Monaten ohne Fahrpraxis fehlt oft die Routine. Nehmen sie sich deshalb Zeit zum Einfahren und gewöhnen Sie sich langsam wieder an das Fahrgefühl, die Geschwindigkeit und die Kurvendynamik.

Auch Pkw-Fahrer müssen sich wieder an die Motorradfahrer gewöhnen und unterschätzen oftmals die Geschwindigkeit.

Zudem sind auf den Straßen oftmals noch Rollsplitt oder Schlaglöchern vorhanden und beeinflussen das Fahrverhalten der Motorräder.

Achten Sie in jedem Fall auf geeignete und vorgeschriebene Ausrüstung und fahren Sie vorausschauend.

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