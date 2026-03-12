Hauptzollamt Münster

HZA-MS: Weltverbrauchertag am 15. März 2026 Zoll leistet wichtigen Beitrag zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger

Eines der grundlegendsten Verbraucherrechte ist das Recht auf Sicherheit. Die Überwachung des internationalen Warenverkehrs durch den Zoll nach oder aus Deutschland trägt hierzu erheblich bei.

Stellt der Zoll dabei bedenkliche Waren fest, werden diese der jeweiligen Fachbehörde zur Prüfung übergeben. Wenn die Waren nicht gesetzeskonform oder sogar gefährlich sind, werden sie aus dem Verkehr gezogen, um die Bürger und Bürgerinnen vor Schaden zu bewahren. Zu Unrecht verwendete Prüfsiegel, unsicheres Kinderspielzeug oder nicht zugelassene Arzneimittel sind nur einige Beispiele, warum der Zoll bei den Kontrollen genau hinschaut und eng mit den Fachbehörden zusammenarbeitet.

Häufig handelt es sich bei solchen Waren auch um Produktfälschungen. Für solche Produkte übernehmen die anonymen Hersteller natürlich weder Haftung noch Verantwortung. "Verbraucher sind stets gut beraten Originalprodukte zu kaufen, bei denen die Hersteller eine Garantie bieten und die Waren vor allem nicht zur versteckten Gefahr für Gesundheit und Leben werden", so Britta Flothmann, Pressesprecherin des Hauptzollamtes Münster.

Zuletzt hatte das Zollamt Coesfeld im Postverkehr die Einfuhr von neun Dosen Nahrungsergänzungsmitteln in Tabletten- und Pulverform aus den USA gestoppt. Adressat der Sendung war eine Privatperson aus Coesfeld. Die Produkte waren für die Zöllnerinnen und Zöllner nicht einfuhrfähig, da die Einfuhr nicht nur nach dem Antidopinggesetz augenscheinlich verboten war, sondern weil es sich hier auch um den Verdacht eines Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz handelte sowie gegen lebensmittelrechtliche Vorschriften aufgrund einer fehlenden Kennzeichnung der Ware. Das Zollamt fertigte eine entsprechende Mitteilung an den Kreis Coesfeld, u.a. als zuständige Arzneimittelüberwachungsbehörde. Der Fall befindet sich nun zur weiteren Bearbeitung in der Strafsachen- und Bußgeldstelle des Hauptzollamtes Münster.

