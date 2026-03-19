Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Vereiste Scheiben und Drogen - Pkw touchiert geparkten Streifenwagen

Lehre (ots)

Lehre, Marktstraße

17.03.2026, 07.45 Uhr

Am Dienstagmorgen verursachte ein 47 Jahre alter Pkw-Fahrer in Lehre einen Verkehrsunfall. Personen wurden nicht verletzt.

Der Pkw-Fahrer befuhr die Marktstraße in Richtung Berliner Straße und wollte nach rechts abbiegen. Aufgrund einer vereisten Scheibe auf der Beifahrerseite, übersah der 47-Jährige einen auf einem Parkplatz stehenden Streifenwagen. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem beide Pkw beschädigt wurden.

Der Fahrer und seine beiden mitfahrenden Kinder wurden nicht verletzt.

Bei der Unfallaufnahme fiel den Beamten auf, dass der Pkw-Fahrer offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Eine Nachfrage bestätigte den Verdacht und ein freiwillig durchgeführter Drogen-Test des 47-Jährigen verlief positiv.

Eine daraufhin angeordnete Blutprobe wurde im Klinikum Wolfsburg entnommen.

Die Fahrzeugschlüssel und der Führerschein des Pkw-Fahrers wurden sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell